У Росії засудили маріупольця до 18 років після зізнання під тиском

У Єкатеринбурзі російський суд призначив 55-річному маріупольцю Андрію Лазаренку 18 років колонії суворого режиму, звинувативши його у нібито «держзраді». Про це повідомляють Центр вивчення окупації та Маріупольська міська рада.



За версією російських силовиків, чоловік буцімто вийшов на зв’язок із Силами оборони України та погодився підпалити військкомат у Мордовії. ФСБ заявила, що затримала його «на місці підпалу», однак жодного незалежного розслідування або підтверджених доказів представлено не було.



Сам Лазаренко розповів, що його схопили вдома, відвезли у спецприймальник і силою змусили підписати «зізнання». Захист наголошує: чоловіка підставив знайомий, який користувався телефоном і SIM-картою, оформленою на Андрія.



Лазаренко народився і прожив усе життя в Маріуполі. Після початку повномасштабного вторгнення він залишився у місті, а влітку 2022 року допоміг чотирьом жінкам вибратися з окупації.



Повернутися назад йому вже не дозволили — в’їзд заблокували російські силовики. У листопаді 2022 року окупаційна влада примусила чоловіка отримати російський паспорт та громадянство. У Центрі вивчення окупації наголошують: справа повністю тримається на свідченнях, здобутих під тиском.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»