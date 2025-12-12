У Києві затримали трьох виконавців теракту, що забрав життя нацгвардійця

Підозрювані у теракті.

У Києві співробітники Нацполіції та СБУ затримали трьох чоловіків, причетних до серії вибухів у Дарницькому районі столиці. За даними слідства, зловмисники діяли за вказівкою російського «куратора» та власноруч виготовили дистанційні саморобні вибухові пристрої. Про це повідомила пресслужба поліції.







Вибухівку вони заклали на маршруті патрулювання правоохоронців. Перше спрацювання призвело до загибелі військовослужбовця Нацгвардії, ще двоє людей отримали поранення — його напарник та охоронець будмайданчика. Другий вибух стався, коли на місце прибули поліцейські, унаслідок чого травмувалися двоє правоохоронців.

Начальник столичної поліції Дмитро Шумейко повідомив, що особи причетних були встановлені протягом кількох годин. Затримані — чоловіки 23, 25 і 27 років, які приїхали до Києва «на заробітки» з різних регіонів України.

Правоохоронці затримали їх в орендованій квартирі та вилучили речові докази, що підтверджують їхню участь у підготовці теракту.

Нагадаємо, вибухи пролунали на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. За попередніми даними, невідомий боєприпас вибухнув поряд з автобусом.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»