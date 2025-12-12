Зеленський приїхав в Куп'янськ

Зеленський відвідав Куп`янськ. Фото: соцмережі президента України

У п'ятницю, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янський напрямок. Глава держави подякував українським військовослужбовцям за результативну роботу. Про це повідомив він у своєму телеграмі.



«Сьогодні – Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили про Куп'янськ — ми бачимо. Був, я вітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бореться тут, усім, хто знищує окупанта», — зазначив він.



За словами Зеленського, зараз надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.



«Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції у розмові після закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці», - додав він.



Раніше ми писали, що Росія говорить про нібито «захоплення» міста Куп'янськ. За словами президента України Володимира Зеленського, українська армія має успіх на Куп'янському напрямі.



Крім того, більша частина міста Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем українських військ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»