РФ вдарила дроном по АЗС на Харківщині: шестеро поранених

У середині дня російські війська завдали удару БПЛА по території Нововодолазької громади. Ціллю атаки стала автозаправна станція в селі Павлівка Харківського району, повідомили у Нацполіції.
Внаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості та гостру стресову реакцію дістали шестеро цивільних.
Найважчий постраждалий — 62-річний працівник заправки, який перебуває у критичному стані. Усі поранені госпіталізовані.
Слідчі кваліфікували атаку як воєнний злочин та внесли дані до ЄРДР за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
