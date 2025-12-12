РФ вдарила дроном по АЗС на Харківщині: шестеро поранених

У середині дня російські війська завдали удару БПЛА по території Нововодолазької громади. Ціллю атаки стала автозаправна станція в селі Павлівка Харківського району, повідомили у Нацполіції.



Внаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості та гостру стресову реакцію дістали шестеро цивільних.

Найважчий постраждалий — 62-річний працівник заправки, який перебуває у критичному стані. Усі поранені госпіталізовані.



Слідчі кваліфікували атаку як воєнний злочин та внесли дані до ЄРДР за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»