ГУР в анексованому Криму знищило літак Ан-26 та дві РЛС. Фото: скриншот

На території тимчасово окупованого Криму 10 та 11 грудня було дуже голосно. Військовослужбовці вразили військово-транспортний літак Ан-26. Також знищено дві радіолокаційні системи: РЛС 55Ж6М «Нєбо-М» та РЛС 64Н6Е. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Загарбники готувалися до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» — вдарили філігранно в лівий турбов.



Крім того, внаслідок чергового авіарейду в тимчасово окупований Крим військовослужбовці успішно вразили дві дорогі радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М «Нєбо-М» та РЛС 64Н6Е.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»