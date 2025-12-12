Бригада Богуна формує два батальйони безпілотних систем

Ілюстративне фото

Перша окрема бригада тероборони імені Івана Богуна формує два батальйони безпілотних систем. У підрозділах збільшують кількість операторів та технічних фахівців, а у піхотних батальйонах розширюють штати дрон-підрозділів.



Командир бригади полковник Володимир Білюк зазначив, що дрони стали ключовим інструментом на полі бою — від розвідки та ударних завдань до логістики та евакуації.



Відбір у нові батальйони буде жорстким: кандидати проходять медкомісію, первинну перевірку, потім дві співбесіди — із представником бригади та з майбутнім командиром. Після цього рекрути направляються на базову та профільну підготовку.



У бригаді наголошують, що потрібні не лише оператори дронів. Важливими є фахівці з техніки, зв'язку, ремонту, логістики. У рекрутинг заохочують людей із технічними навичками, досвідом IT, інженерією. Нові батальйони формуються на базі досвідчених підрозділів, що пройшли важкі ділянки бойового шляху — від Луганщини та Донеччини до Херсонщини та Харківщини. З квітня 2024 року бригада базується у Волинській області.



Першу окрему бригаду імені Івана Богуна було сформовано 4 березня 2022 року з ветеранів російсько-української війни. З моменту створення її підрозділи воюють на найнапруженіших ділянках фронту. На Луганщині бригада діяла в районах Попасної, Білогорівки та Привілля; на Донеччині — під Лиманом, Ямполем, у Серебрянському лісництві, Бахмуті, Веселій Долині, біля Вуглегірської ТЕС, у Часовому Ярі, Хромовому, Торецьку, Добропіллі та Покровську.



У Херсонській області бійці брали участь у боях за Херсон, Берислав, Чорнобаївку, П'ятихатки, Кучерське та Борозенське. На Харківщині бригада працювала в районах Щурівки, Нової Гусарівки, Байраку, Вільховатки, Вовчанська та на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, наземні дрони вдень і вночі допомагають військовослужбовцям евакуювати поранених із передової, НРК доставляють на позиції продовольство, воду та боєкомплект.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»