Українські війська звільнили кілька сіл та зачистили квартали на півночі Куп'янська: понад 200 окупантів оточені

12 грудня 2025, 16:30

Звільнені села та зачищені квартали Куп'янська. Фото: карта DeepState Звільнені села та зачищені квартали Куп'янська. Фото: карта DeepState

Сили оборони України провели операцію зі стабілізації ситуації на Куп'янському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 2-го корпусу «Хартія» НГУ.

Після дій окупантів та загострення ситуації у місті Куп'янськ у вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання «Хартія», яке розпочало операцію з ліквідації російського прориву. Планування та командування операцією здійснював 2-й корпус у взаємодії з тактичною групою «Куп'янськ» та під безпосереднім контролем Сирського та командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

В результаті операції звільнені села Кіндрашівка, Радьківка та низка кварталів на півночі Куп'янська. Угруповання зробило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ЗС РФ. Всього з 22 вересня по 12 грудня знищені 1027 загарбників, 291 – поранений, 13 – у полоні. В оточенні понад 200 російських військових.

Участь в операції беруть 13-та бригада оперативного призначення «Хартія» НГУ, 475-й штурмовий полк, 92-га штурмова бригада ЗСУ, підрозділи Іноземного легіону ГУР та 144-ї механізованої бригади ЗСУ.

За даними аналітиків DeepState, зачищена вся північно-західна околиця Куп'янська.

«Важка та тривала операція триває, адже російські «анклави» ще є у центральній частині міста. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони України відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль село Голубівка. Після цього була зачистка Мирового та північно-західних околиць самого Куп'янська», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Українські війська звільнили кілька сіл та зачистили квартали на півночі Куп'янська: понад 200 окупантів оточені
