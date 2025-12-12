Пропагандист РФ Соловйов заявив, що підняв триколор у центрі Покровська

Пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Покровська. Фото: скриншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов підняв прапор на центральній площі Покровська. За його словами, російська армія повністю контролює місто.



«Отже, разом із командиром 27-ї та хлопцями з 506-го полку ми піднімаємо на флагшток у самому центрі тепер уже Красноармійська (місто Красноармійськ було перейменовано на Покровськ у травні 2016 року)», — заявив Соловйов.



Як зазначається, у Генштабі ЗСУ заявили, що на Покровському напрямку російські війська 22 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка. Українські захисники вже відбили 16 атак, бої продовжуються.



Наприкінці листопада глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито Покровськ та Мирноград Донецької області майже повністю оточені. Про це він видав під час прес-конференції.



«Покровськ та Мирноград повністю оточені так само, як свого часу Куп'янськ. 70% території Покровська знаходиться в руках російських збройних сил», — сказав він.



Нагадаємо, бійці 425-го штурмового полку ЗСУ підняли український прапор у центрі міста Покровськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»