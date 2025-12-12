ССО вразили два судна РФ зі зброєю та технікою

СЗГ вразили два судна РФ зі зброєю та технікою. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці провели спеціальну операцію, було вражено два судна Росії біля берегів Республіки Калмикія у Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Серед уражених судів — «композитор Рахманінов» і «Аскар-Сариджа», які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ», — йдеться в повідомленні.



Сили спеціальних операцій продовжують робити асиметричні дії для підриву наступальних можливостей російської армії.



Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованого Криму 10 та 11 грудня було дуже голосно. Військовослужбовці вразили військово-транспортний літак Ан-26. Також знищено дві радіолокаційні системи: РЛС 55Ж6М «Небо-М» та РЛС 64Н6Е.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»