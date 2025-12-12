У Бєлгороді РФ впала російська авіабомба, мешканців евакуювали

12 грудня у російському Бєлгороді сталася НП. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, сталося падіння боєприпасу. Російські ЗМІ пишуть, що це впала російська авіабомба.
«НП у Білгороді на території соціального об'єкта. Жертв та постраждалих немає. Відбулося падіння боєприпасу — вибухотехніки Міністерства оборони ухвалюють рішення щодо його утилізації», — зазначив він.
Жителів евакуювали, які мешкають у радіусі 300 метрів.
«Снаряд» упав за 300 метрів від дитячого садка №55 у районі Крейду. Гладков не уточнив, чий саме боєприпас упав у місті. Ймовірно, йдеться про російську авіабомбу.
Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 28 листопада пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, під удари дронів потрапили електричні вузли та підстанції. Над Білгородським районом зафіксовано величезний стовп диму.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
