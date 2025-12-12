Росія пошкодила цивільне судно у порту Чорноморська. Зеленський показав наслідки

Росіяни атакували Одеську область. Фото: Володимир Зеленський

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Під обстріл потрапило судно у місті Чорноморськ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», — зазначив він.



Раніше ми писали, що російські війська вдень завдали удару безпілотником по території Нововодолазької громади. Метою атаки стала автозаправна станція у селі Павлівка Харківського району.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»