Бої за Сіверськ продовжуються, у місті фіксують понад пів сотні росіян
12 грудня 2025, 19:12

Бої за Сіверськ продовжуються, у місті фіксують понад пів сотні росіян

Спікер 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець заявив, що у місті Сіверськ Донецької області може перебувати близько пів сотні російських окупантів. За його словами, продовжуються бої за місто. Про це повідомляє «Суспільне. Донбас».

«Заяви Росії щодо захоплення Сіверська не відповідають дійсності. Боротьба за місто продовжується. Бої у міській забудові, найважчий вид боєдотиків. Намагаємося насамперед знищувати за рахунок БПЛА та артилерії. Ми відкрито показуємо, що супротивника знищуємо і в центральній, і в південній частині міста, і на східних околицях», — зазначив він.

Російські війська знаходяться на південній та північній околицях Сіверська. У місті можуть перебувати близько 60 російських солдатів.

У якийсь час відзначали присутність противника у більшій кількості, ніж фіксували до того. Можливо, на сьогоднішній день там перебуває 50-60 осіб особового складу. Проте робота йде щодо його знищення», — додав військовий.

Раніше ми писали, що 11 грудня глава Кремля Володимир Путін після доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова заявив, що російська армія нібито захопила Сіверськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

