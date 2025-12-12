У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Ярославській області РФ. Фото: росЗМІ

Українські військовослужбовці вразили нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Це один із найбільших НПЗ окупантів, здатний переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників», — йдеться у повідомленні.



У районі підприємства зафіксовано вибухи та потужну пожежу.



Раніше ми писали, що в ніч на 12 грудня російське місто Ярославль зазнало атаки безпілотників. Удар припав на один із найбільших нафтопереробних заводів регіону — НПЗ ПАТ «Славнефть-ЯНОС», розташований більш ніж за 700 км від державного кордону з Україною.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»