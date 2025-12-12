ЗСУ вразили склад боєприпасів на Донеччині

Українські військовослужбовці вразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське). Сили оборони провели цю спецоперацію з метою зниження наступального потенціалу російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, під удар потрапило місце зосередження живої сили росіян у районах Мирнограда та Родинського у Покровському районі Донецької області.



Раніше ми писали, що 5 грудня Сили оборони України завдали удару по Алчевському металургійному комбінату в Луганській області, де російські окупанти налагодили виробництво корпусів для артилерійських снарядів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»