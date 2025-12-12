Евакуаційне авто потрапило під обстріл на Донеччині, собака отримала поранення

У п'ятницю, 12 грудня, російський дрон потрапив до евакуаційного авто UAnimals у Донецькій області. Під час удару в машині було двоє людей і два собаки, одна з тварин поранена. Про це повідомили у пресслужбі благодійної організації UAnimals.
«Сьогодні був тяжкий день. До евакуаційного автомобіля UAnimals потрапив російський дрон, коли команда забирала тварин із Донецької області. Люди в порядку та один із собак отримав значне поранення. Зараз її везуть до клініки, і всі ми схрестили пальці, щоб тварину вдалося врятувати», — заявили у відомстві.
Як зазначається, люди не постраждали.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
