Армія РФ за добу вбила трьох людей і поранила 7 на Донеччині
13 грудня 2025, 09:44

У Донецькій області минулої доби, 12 грудня, загинули троє людей, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 12 грудня росіяни вбили 3 мешканців Донбасу: 2 у Костянтинівці та 1 в Олексієво-Дружківці», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3766 осіб, отримала поранення — 8581 людина. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що вночі 12 грудня російська армія завдала дронових ударів по енергетичних об'єктах у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Донецька область
Війна
Вадим Філашкін
