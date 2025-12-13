Росіяни масовано атакували Україну: пошкоджено енергооб'єкти

Вночі 13 грудня масово обстріляла енергетичну інфраструктуру в деяких регіонах України. В результаті атаки знеструмлено споживачів у шести областях. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«У ніч з 12 на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки на ранок знеструмлено споживачів в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.



В усіх регіонах України сьогодні використовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності промислових споживачів та бізнесу.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»