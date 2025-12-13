Російські окупанти за добу атакували населені пункти Донецької області

Російські окупанти минулої доби, 12 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони:



Покровський район. У Шахівській громаді пошкоджено численні будинки.



Краматорський район. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і гараж, у Дружківці 6 людей поранені, пошкоджено 3 авто. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 12 грудня, загинули троє людей, також є постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»