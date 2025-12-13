Росіяни масовано атакували Одеську та Миколаївську області: пошкоджено енергооб'єкти, є постраждалі

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Російська армія в ніч проти 13 грудня завдала ударів по Одесі, Одеській та Миколаївській області. Внаслідок ударів є постраждалі.



За даними начальника Одеської ОВА, протягом ночі є пошкодження об'єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.



Внаслідок ударів виникли загоряння, пошкоджено адміністративні будівлі та об'єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.





За попередніми даними, двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.



Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, відомо про п'ятьох постраждалих у Миколаєві. Госпіталізовано трьох людей – 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річну дівчину. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно.



Раніше ми писали, що вночі 13 грудня масово обстріляла енергетичну інфраструктуру в деяких регіонах України.