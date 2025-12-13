Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ССО знищили російських окупантів на Покровському напрямку
13 грудня 2025, 13:53

ССО знищили російських окупантів на Покровському напрямку

ССО знищили російських окупантів на Покровському напрямку. Фото: скриншот ССО знищили російських окупантів на Покровському напрямку. Фото: скриншот

У ніч проти 12 грудня українські військовослужбовці вразили цілі російських військ у Донецькій області з використанням ударних БПЛА FP-2. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

«На Покровському напрямку ССО знищили два місця накопичення особового складу та техніки противника, а в районі населеного пункту Авдіївське, здійснено ураження складу боєприпасів та ПММ 1435 мсп», — йдеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій продовжують робити асиметричні дії для підриву наступальних можливостей російської армії.

Раніше ми писали, що прикордонники підрозділу «Фенікс» у Донецькій області знищили одразу два РСЗВ «Град» російських окупантів. Точна робота бійців перетворила ворожу арту на купу брухту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Покровський напрямок
Організації
ССО ЗСУ
Події
Війна
