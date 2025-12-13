ССО знищили російських окупантів на Покровському напрямку

У ніч проти 12 грудня українські військовослужбовці вразили цілі російських військ у Донецькій області з використанням ударних БПЛА FP-2. Про це повідомили у пресслужбі ССО.
«На Покровському напрямку ССО знищили два місця накопичення особового складу та техніки противника, а в районі населеного пункту Авдіївське, здійснено ураження складу боєприпасів та ПММ 1435 мсп», — йдеться у повідомленні.
Сили спеціальних операцій продовжують робити асиметричні дії для підриву наступальних можливостей російської армії.
Раніше ми писали, що прикордонники підрозділу «Фенікс» у Донецькій області знищили одразу два РСЗВ «Град» російських окупантів. Точна робота бійців перетворила ворожу арту на купу брухту.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях