Окупанти стягують додаткові резерви в Покровська та Мирноград

Обстановка в районі Покровська та Мирнограда залишається складною. Російські війська намагаються посилити тиск на оборонні позиції ЗСУ, стягуючи додаткові резерви. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Визначено конкретні кроки щодо зміцнення оборони, включаючи підтримку стабільної роботи важливих логістичних шляхів для підвищення результативності вогневого впливу, покращення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним. Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони», — заявив він.



За словами Сирського, йдеться про покращення оперативного становища, проведення локальних операцій із витіснення противника з окремих територій, створення умов для подальших маневрів Сил оборони.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»