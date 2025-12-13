У 7 корпусі ДШВ заперечують заяву РФ про окупацію Покровська. Фото: скриншот

Російська пропаганда вкотре повідомляє про захоплення Покровська, проте українські військові наголошують, що Сили оборони контролюють північ Покровська. Про це повідомляють у 7 корпусі ДШВ.



«Пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне. Єдиний аргумент – фото та відео із центральної частини міста. Зазначаємо: Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди», — йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що продовжуються активні наступальні дії щодо відновлення нашого контролю над кожним метром міста.



Раніше ми писали, що ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається складною. Російські війська намагаються посилити тиск на оборонні позиції ЗСУ, стягуючи додаткові резерви.

