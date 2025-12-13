Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
До України з Білорусі повертаються 5 цивільних українців — Зеленський
13 грудня 2025, 16:58

Повернуться п'ять українців із Білорусі. Фото: Володимир Зеленський Повернуться п'ять українців із Білорусі. Фото: Володимир Зеленський

Завдяки співпраці зі США вдалося повернути понад сотню людей, серед яких п'ятеро українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу зі звільнення цивільних, які перебували в Білорусі. Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на волю близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоби відповідна допомога була Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», — написав глава держави.

Зеленський також доручив ГУР та всім службам максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло статися звільнення.

За даними білоруського видання, Лукашенко помилував 123 увʼязнених у Білорусі. Усі звільнені — громадяни різних країн, які були засуджені за нібито «шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність». 

Раніше ми писали, що 22 листопада Україні вдалося повернути 31 цивільну людину, які утримувалися на території Білорусі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

