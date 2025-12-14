Українців поставлять на військовий облік автоматично — Кабмін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження автоматичного військового обліку для громадян, які досягли 18-річного віку. Про це повідомило Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.



Як наголосили у відомстві, «уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян». Це означає, що з моменту настання повноліття чоловіки без додаткових заяв отримуватимуть статус призовника.



У Міноборони виділили два ключові аспекти нововведення. Перший — автоматична постановка на облік чоловіків по досягненні 18 років. Друга — можливість для громадян віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, оформляти або обмінювати паспорт з одночасною автоматичною постановкою на військовий облік.



В оборонному відомстві впевнені, що такий підхід «забезпечує державу актуальними та точними даними».

Нагадаємо, уряд перевів військовий облік в електронний формат.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»