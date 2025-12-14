Переговорники Трампа прибули до Берліна для зустрічі з Зеленським

Спецпосланець США Стів Уіткофф прибув на переговори до готелю «Адлон» у Берліні. Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та американські посланці у неділю прибули до Берліна, де стартує новий раунд переговорів про можливе врегулювання війни. Як зазначає Associated Press, позиції Москви та Києва за параметрами потенційної мирної угоди залишаються діаметрально протилежними.



За даними видання, в одному з готелів у центрі Берліна було помічено спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Уіткоффа, а також Джареда Кушнера — неформального радника президента США. Їхній візит пов'язаний із серією зустрічей, запланованих на найближчі дні.



Зеленський повідомив, що у німецькій столиці відбудуться переговори за участю українських, американських та європейських представників. За його словами, ключовим елементом стане обговорення базових засад майбутнього миру.



«Найважливіше — моя зустріч із посланцями президента Трампа, а також переговори з європейськими партнерами та лідерами щодо основи миру — політичної угоди про припинення війни», — заявив президент України у вечірньому зверненні в суботу.



Зазначається, що Вашингтон уже кілька місяців намагається зблизити позиції сторін. При цьому Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому завершенні війни і, за даними AP, все більш відкрито висловлює роздратування через відсутність прогресу.



Основними перешкодами для компромісу є питання контролю над сходом Донецької області, значна частина якої знаходиться під російською окупацією, а також вимоги України щодо надійних та довгострокових гарантій безпеки.

Секретар РНБО Рустем Умєров із радником канцлера Мерця Гюнтером Зауттером у Берліні. Фото: Associated Press

Нагадаємо, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що на Донбасі може бути створена «демілітаризована зона», де не буде ані російських, ані українських військ, проте будуть Росгвардія та поліція.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»