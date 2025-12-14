Армія РФ окупувала Толстой і просунулась біля Ямполя та у Сіверську

OSINT-проєкт DeepState повідомив про оновлення мапи бойових дій. За даними аналітиків, російська армія окупувала населений пункт Толстой у Донецькій області, а також зафіксовано просування військ РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог окупував Толстой, а також просунувся поблизу Ямполя і в Сіверську», — йдеться у повідомленні DeepState.



Зазначається, що зміни на мапі відбивають посилення тиску противника на Донецькому напрямку.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про перекидання російськими військами додаткових резервів у райони Покровська та Мирнограда, що може свідчити про підготовку до подальшого наступу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»