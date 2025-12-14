БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька

Безпілотник пошкодив вікна у житловому будинку Донецька. Фото: соцмережі

Соцмережі повідомляють про атаку безпілотного літального апарату на багатоквартирний житловий будинок у Будьоннівському районі Донецька. На місці виявлено уламки БПЛА, зафіксовано наслідки удару.

Уламки безпілотника. Фото: соцмережі



За попередніми даними, інцидент трапився на вулиці Багратіона. Внаслідок цього пошкоджено сім вікон в одному з житлових будинків. Інформація про серйозні руйнування не надходила. Як уточнюється, під час атаки ніхто не постраждав.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч на 14 грудня Донецьк опинився під атакою безпілотників. У Куйбишевському районі зафіксовано пошкодження будинків приватного сектору: постраждали будинки на вулиці Дальній та в Капітальному провулку. Ударною хвилею вибило вікна, пошкоджено фасади.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»