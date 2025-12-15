У Святогірську закривається відділення «Нової пошти»

У Святогірську Донецької області припиняє роботу одне із відділень «Нової пошти». У компанії уточнюють, що об'єкт закрито з міркувань безпеки: через регулярні обстріли відділення було знищено ще в жовтні 2025 року і зараз позначено в системі як закрите.

При цьому логістична інфраструктура у місті продовжує функціонувати. Вантажне відділення №2, розташоване на вулиці Івана Мазепи, працює у штатному режимі та приймає відправлення без обмежень за вагою.



Також залишаються доступними окремі поштові скриньки, зокрема №49479 та №45280. Для отримання та відправлення посилок жителі Святогірська можуть скористатися альтернативними відділеннями «Нової пошти» у Слов'янську та Ізюмі — доставка туди продовжується діючими маршрутами.

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська знищили відділення «Нової пошти» на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»