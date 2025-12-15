Війська РФ вранці скинули авіабомби на Слов'янськ, є пошкодження

Російська армія зранку у понеділок, 15 грудня, обстріляла місто Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни для атаки використали три авіаційні бомби ФАБ-250. Під удар потрапила промислова зона.



«Пошкоджено адміністративні та господарські приміщення, автомобіль. Без постраждалих», — зазначив він.



Раніше ми писали, що в неділю вранці російські війська авіабомбами атакували Запоріжжя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»