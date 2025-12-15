Сили ППО збили 133 із 153 російських БПЛА

ППО збила 133 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 15 грудня запустили Україною 153 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 133 безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів за напрямами: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово — РФ, мис Чауда і селище Гвардійське — Крим», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 133 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.





Крім того, зафіксовано влучення 17 ударних БПЛА на 10 локаціях.



Раніше ми писали, що в неділю вранці російські війська авіабомбами атакували Запоріжжя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»