У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення

Окупаційна влада пообіцяла, що 30 грудня стартує опалювальний сезон у Сіверськодонецьку Луганської області. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«Окупанти запланували розпочати опалювальний сезон у Сіверськодонецьку 30 грудня. Цією датою завершується оновлений план-графік підключення багатоповерхівок до централізованого опалення. Щоправда, сама система 3,5 року перебуває у процесі оновлення», — заявив він.



За словами Харченка, окупанти 3,5 роки відновлюють централізоване опалення. При цьому ще на початку грудня надійшла вказівка показово завершити роботи протягом місяця. Поки що тепло є тільки в окремих будинках.



Раніше ми писали, що наприкінці жовтня на Донеччині розпочався опалювальний сезон 2025—2026 років. Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, у роботу запущено 26 котелень.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»