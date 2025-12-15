Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Труби зруйнованого каналу «Сіверський Донець — Донбас» стали лінією боїв
15 грудня 2025, 10:33

Зняти відео окупантам допоміг туман, що ускладнює видимість цілей для поразки противника Зняти відео окупантам допоміг туман, що ускладнює видимість цілей для поразки противника

Окупаційні сили РФ опублікували відео зруйнованої ділянки каналу «Сіверський Донець — Донбас» у районі Часового Яру Донецької області. Місто на Слов'янсько-Краматорському напрямку фактично стерте з землі.

Російські підрозділи активно використовують розбиті труби каналу як укриття та маршрути для просування, що спричинило серію прицільних ударів ЗСУ. Зняти відео окупантам допоміг туман, що ускладнює видимість цілей для поразки противника.

Водний канал, який десятиліттями забезпечував водою східні регіони України, включаючи нині окупований Донецьк, виявився повністю зруйнованим через обстріли та підриви. За даними українських військових, саме у трубах окупанти намагаються приховувати піхоту — її виявляють та знищують FPV-дронами.

Окремі ділянки трубопроводу в районі Часового Яру росіяни підірвали самі, прагнучи прискорити наступ. Ці дії різко погіршили гуманітарну ситуацію та позбавили питної води мільйони людей на Донбасі.

Мікрорайон «Канал» у Часовому Яру став ареною запеклих боїв ще влітку 2024 року, коли українські сили утримували позиції, а противник намагався прорвати оборону. Навесні-восени 2025 року зіткнення продовжилися: лінія каналу розглядається окупантами як ключовий напрямок атаки.

Майже повністю зруйнований авіацією та артилерією Годин Яр залишається точкою опору — ЗСУ утримують важливі зміцнення. Знищення каналу наочно наголошує на іронії російської агресії: під гаслами «захисту» було зруйновано критичну інфраструктуру та джерела води для мільйонів людей Донбасу.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що агресор знищив насосні станції, греблі та всю інфраструктуру каналу. Відповідну заяву зробила 18 Слов'янська бригада НГУ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Часів Яр Донецька область
канал Сіверський Донець
