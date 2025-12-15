Генштаб РФ трясе через зрив термінів наступу на Куп’янськ

Володимир Зеленський біля стели в Куп'янську

У Генеральному штабі Збройних сил РФ загострюється внутрішня криза через невиконання ключових наступальних планів на Куп’янському та Покровському напрямках. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ», посилаючись на власні джерела серед російських офіцерів.



За інформацією агентів руху, керівництво Генштабу РФ перебуває під жорстким тиском з боку вищого політичного керівництва Росії. Причиною стало те, що начальник Генштабу Валерій Герасимов не зміг забезпечити виконання поставлених у визначені терміни завдань — захоплення Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації.



Офіцери угруповання військ «Центр», які повертаються з відряджень до Москви, описують атмосферу в Генштабі як напружену та дезорганізовану. За їхніми словами, у кабінетах відкрито обговорюють жорсткий «рознос», влаштований генералам «з самого верху», а рівень внутрішньої напруги стрімко зростає.



У «АТЕШ» зазначають, що військово-політичне керівництво РФ, ймовірно, добре усвідомлює реальний стан справ на фронті, попри публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти.



Намагаючись підлаштувати ситуацію на полі бою під офіційні доповіді та політичні меседжі, командування посилює тиск на війська, кидаючи у штурми нові підрозділи та фактично ігноруючи рекордні втрати особового складу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янський напрямок.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»