Росіяни за добу обстріляли населені пункти Донеччини понад 25 разів

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо про ушкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони:



Покровський район. У Водянському Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.



Краматорський район. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і авто. У Краматорську пошкоджено будинок. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та авто.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що 13 грудня російські війська сім разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблі та поранені, зафіксовано руйнування житла та інфраструктури.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»