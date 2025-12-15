Окупанти кілька разів завдали ударів по Краматорську, багато пошкоджень

Російські війська 15 грудня чотири рази атакували Краматорськ. Інформація про постраждалих та жертв не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни двічі вдарили по будівлі бізнес-центру за допомогою дрону «Молнія-2».



«О 04:14 – удар БпЛА «Молнія-2» по приватному житловому будинку. О 04:56, із застосуванням двох БПЛА «Молнія-2», ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області російські війська атакували Миколаївську громаду із застосуванням безпілотників.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»