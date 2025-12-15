Bild дізналася деталі берлінських переговорів Києва та Вашингтона

Німецьке видання Bild повідомляє, що на переговорах у Берліні українська сторона окреслила готовність до низки політичних кроків — за виконання певних умов. Йдеться про можливе проведення виборів протягом 100 днів, а також про відмову від курсу вступу до НАТО.



За даними джерел газети, Київ також припускає варіант «заморозки» нинішньої лінії зіткнення. При цьому наголошується, що Україна не погоджується на виведення своїх військ з усієї території Донбасу.

Видання нагадує, що 9 грудня президент США Дональд Трамп заявив про «слушний момент» для проведення виборів в Україні. Володимир Зеленський у відповідь підтримав саму ідею, вказавши на необхідність змін у законодавстві та ключову умову — гарантії безпеки, включаючи можливість голосування для військовослужбовців.

У неділю у Берліні відбулася зустріч американської та української делегацій, присвячена пошуку шляхів урегулювання. США представляли спецпосланник президента Стівен Уіткофф та Джаред Кушнер, Україну — Володимир Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обмежився коротким вітальним виступом. Переговори продовжуються і сьогодні. Bild пише, що новим орієнтиром для можливого досягнення домовленостей називається католицьке Різдво.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про початок переговорів у Берліні за участю українських, американських та європейських представників.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»