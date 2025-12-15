РФ готує масований удар: Ту-95 перекидають на аеродром Енгельс

Підготовка до запуску стратегічного бомбардувальника Ту-95

Росія перейшла до активної фази підготовки до можливого масованого ракетно-дронового удару по Україні. Про це свідчать дані моніторингових спільнот, які фіксують переміщення стратегічної авіації та носіїв ракетного озброєння.



За наявною інформацією, під час атаки противник може залучити до п’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, три Ту-160, до п’яти винищувачів МіГ-31К — носіїв аеробалістичних ракет «Кинжал», а також щонайменше три морські носії крилатих ракет «Калібр».



Окрім цього, не виключається масове застосування ударних безпілотників і балістичних ракет різних типів, що вказує на підготовку комплексного удару по території України.



Наразі фіксується передислокація бортів Ту-95МС з аеродромів Далекого Сходу на авіабазу «Енгельс». Зокрема, щонайменше два стратегічні бомбардувальники вилетіли з аеродрому «Українка» та прямують на «Енгельс-2».



«Громадян закликають заздалегідь подбати про резервні джерела живлення, запаси води та бути готовими оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останні півтора місяця Росія кардинально змінила маршрути своєї стратегічної авіації практично відмовившись від використання аеродрому «Оленья».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»