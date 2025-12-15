Через удар РФ по енергетиці знеструмлені споживачі на Донеччині

Російські окупанти вночі завдали дронових ударів по енергооб'єктах у кількох областях України. Станом на ранок проблеми зі світлом у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, що постраждали від обстрілів. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині, енергетичну інфраструктуру якої ворог масовано атакував у ніч на 13 грудня. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше загоїти всіх споживачів», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок масованих ракетно-дронових атак на енергосистему в більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення.



Раніше ми писали, що 14 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку на території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники. Повітряна тривога тривала кілька годин, удари припали до різних районів області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»