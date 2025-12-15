Російські безпілотники атакували вокзал у П'ятихатках: є руйнування, жертв немає

Пошкоджений залізничний вокзал у П'ятихатках. Фото: «Укрзалізниця»

У ніч на 15 грудня П'ятихатський залізничний вокзал на Дніпропетровщині зазнав атаки російських безпілотників. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.



За словами Перцовського, удару було завдано по залізничному вузлу, пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Під час атаки потяги були тимчасово зупинені на безпечній відстані, а рух маршрутом незабаром відновили.

Пошкоджений залізничний вокзал у П'ятихатках. Фото: «Укрзалізниця»



Фотографії з місця подій показують сильні пошкодження фасаду будівлі та розкидані навколо колії скло та уламки. Особливо постраждала зала очікування, де руйнування найбільш помітні.



«Ворог біситься, що залізницю не здатний зупинити», — зазначив Перцовський і подякував усім, хто допомагав оперативно відновити інфраструктуру.



Стан часу руху поїздів оновлюється на сайті оператора.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони з вечора до ранку 15 грудня знищили над Дніпропетровщиною 22 російські безпілотники.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»