На кордоні з Румунією мотоцикліст намагався прорватися через КПП
15 грудня 2025, 12:48

На кордоні з Румунією мотоцикліст намагався прорватися через КПП

Спроба незаконного перетину КПП на кордоні з Румунією. Спроба незаконного перетину КПП на кордоні з Румунією.

На українсько-румунському кордоні прикордонники припинили спробу незаконного перетину державного рубежу з використанням мотоцикла. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався в пункті пропуску «Порубне». За даними прикордонників, чоловік на мотоциклі спробував на швидкості прорватися в напрямку Румунії, проігнорувавши законні вимоги про зупинку.

Військовослужбовці негайно застосували встановлений алгоритм реагування, подали команду «Бар’єр» та оперативно затримали порушника.


Стосовно затриманого склали адміністративні протоколи. Його разом із мотоциклом передали представникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

