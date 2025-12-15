На кордоні з Румунією мотоцикліст намагався прорватися через КПП

Спроба незаконного перетину КПП на кордоні з Румунією.

На українсько-румунському кордоні прикордонники припинили спробу незаконного перетину державного рубежу з використанням мотоцикла. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.



Інцидент стався в пункті пропуску «Порубне». За даними прикордонників, чоловік на мотоциклі спробував на швидкості прорватися в напрямку Румунії, проігнорувавши законні вимоги про зупинку.



Військовослужбовці негайно застосували встановлений алгоритм реагування, подали команду «Бар’єр» та оперативно затримали порушника.

Щодо нього складено адмінпротоколи і разом із мотоциклом передано представникам Національної поліції. pic.twitter.com/XNV8DdJPP9 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) December 15, 2025



Стосовно затриманого склали адміністративні протоколи. Його разом із мотоциклом передали представникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»