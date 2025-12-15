Польський президент: територіальні питання України обговорюють лише США, Київ та Москва

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: відкриті джерела

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що обговорення територіальних питань України має відбуватися виключно між Москвою, Києвом та Вашингтоном. Про це він розповів в інтерв'ю порталу Wirtualna Polska.



«Територіальні питання мають обговорюватися виключно між США, Україною та Росією», — наголосив Навроцький, виключивши Європу з переговорного процесу.



Він також пояснив, що відсутність Варшави серед учасників переговорів пов'язана з послабленим авторитетом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. При цьому президент висловив особисте бажання брати участь у переговорах із лідерами цих країн.



Навроцький наголосив, що Польща не має наміру втручатися у формат переговорів, проте готова грати роль прямого посередника за потреби.

Зазначається, що його заява викликала резонанс у Європі, де вже обговорюють можливі наслідки виключення європейських країн із переговорного процесу.

Нагадаємо, на переговорах у Берліні українська сторона окреслила готовність до низки політичних кроків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»