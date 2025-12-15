Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
HIMARS знищив прихований майданчик російських дронів у Запорізькій області
15 грудня 2025, 13:33

У Запорізькій області українські війська завдали точного удару з реактивної системи M142 HIMARS по прихованому стартовому майданчику для російських камікадзе-дронів «Молнія». Про це повідомили у 108-й бригаді територіальної оборони.

За даними бригади, об'єкт був ретельно замаскований під дерева, проте приховану інфраструктуру та її операторів вдалося повністю знищити. Цей удар суттєво знижує можливості противника із запуску безпілотників на позиції українських військ та цивільні об'єкти.

«Заходи 108-ї бригади територіальної оборони демонструють ефективність точної зброї HIMARS у нейтралізації високотехнологічних загроз, навіть ретельно замаскованих на місцевості», — йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 980 осіб.

Також противник втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну одиницю спеціальної та 207 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Запорізька область
Інше
удар HIMARS по ЗС РФ БПЛА Молнія
Організації
108 ОБрТрО

