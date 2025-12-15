Повітряні тривоги в Україні стануть коротшими

В Україні запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне сповіщення замість сигналів на всю область, за винятком Донецької та Луганської областей. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.



Диференційований сигнал дозволить включати тривогу лише там, де у конкретний момент є реальна загроза. Це скорочує загальний час тривог для громад, які не перебувають під прямою небезпекою. Такий формат сповіщення давно запитував бізнес: підприємства зможуть працювати без вимушених простоїв, а економічна активність у регіонах стане стабільнішою.



На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах, після чого її розповсюдили на всі області України. За даними уряду, новий підхід вже дав відчутний ефект, особливо у прифронтових та центральних регіонах.



Найбільше скорочення часу тривог зафіксовано на Дніпропетровщині — в окремих громадах люди отримали понад 100 додаткових діб без сигналів небезпеки. На Сумщині загальний час тривог зменшився приблизно на 50 днів, а на Харківщині — більш ніж на місяць у низці громад.



Зазначається, що перевагою стала швидкість передачі сигналу: якщо раніше інформація від Повітряних сил до ДСНС доходила за кілька хвилин, то тепер цей процес займає лише 8—15 секунд. Це робить систему оповіщення більш точною та ефективною.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»