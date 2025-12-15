У Покровську противник намагається розширити контроль на захід

Танк Т-72 ЗСУ веде бій у районі Покровська.

У районі Покровська російські війська намагаються розширити свою зону впливу на захід від міста та проводять штурмові дії в напрямку Сергіївки, щоб закріпити свої позиції, повідомляє автор військового Telegram-каналу «Офіцер» із позивним «Алекс».



Він зазначає, що ситуація в Мирнограді надзвичайно заплутана: позиції українських захисників і російських військ перемішані, лінії бойового зіткнення та «сіра зона» не мають чітко окреслених меж. За його словами, обстановка в місті виглядає як суцільна сіра зона.



За даними аналітичного проєкту DeepState, від сірої зони на Покровському напрямку до східних околиць Сергіївки трохи більш як 6 км.

За останню добу українські захисники на Покровському напрямку зупинили 47 штурмових та наступальних дій противника в районах 10 населених пунктів, серед яких Котлине та Удачне неподалік від Сергіївки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»