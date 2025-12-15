Під час обстрілу Костянтинівки поранено одну людину

У понеділок, 15 грудня, російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни атакували місто за допомогою ствольної артилерії.



«Внаслідок атаки поранено одну цивільну особу, яка отримала тілесні ушкодження за місцем свого проживання. Пошкодження будівель та інфраструктури не зафіксовано», — зазначив він.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»