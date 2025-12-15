Екіпаж «Білий янгол» вивіз понад 700 мешканців Краматорського району за осінь

Евакуація мешканки Краматорського району. Кадр із відео

Екіпаж «Білий янгол» за осінні місяці евакуював із Краматорського району понад 700 мирних мешканців. Про це повідомили у поліції Донецької області.



Серед вивезених — переважно літні та маломобільні люди, які довго відмовлялися залишати свої будинки. Багато хто залишався до останнього, незважаючи на небезпеку, проте безперервні обстріли та загибель знайомих та сусідів змусили їх змінити рішення та погодитися на евакуацію.



Поліцейські з екіпажу «Білий янгол» рятують не лише людей, а й тварин. Під час одного з рейсів правоохоронці звільнили собаку, що заплутався в антидроновій сітці, і вивезли його з небезпечної зони.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що через погіршення ситуації з безпекою у Миколаївці та громаді Краматорського району оголошено примусову евакуацію дітей.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»