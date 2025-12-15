Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Переговори в Берліні: Україна не ухвалила план США щодо демілітаризації Донбасу — Politico
15 грудня 2025, 16:24

Україна відмовилася від пропозиції США щодо створення на Донбасі демілітаризованої «вільної економічної зони». Про це у понеділок, 15 грудня, повідомило видання Politico із посиланням на французького чиновника, який побажав залишитися неназваним.

У публікації зазначається, що для Євросоюзу розпочався «вирішальний тиждень». Найближчими днями Брюссель намагатиметься одночасно захистити Україну від невигідної мирної угоди та зберегти домовленості щодо надання багатомільярдного кредиту для підтримки Києва.

Альтернативний мирний план та найскладніше питання — території

У Берліні європейські лідери зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та американськими перемовниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ці контакти розглядаються як спроба Європи вплинути на остаточне врегулювання за кілька тижнів після того, як 28-пунктний мирний план, підготовлений Віткоффом спільно з кремлівськими чиновниками, викликав різку реакцію в Києві та європейських столицях. З того часу Україна та країни ЄС працюють над альтернативним варіантом.

Зміст цього плану поки що не розкривається, рішення не прийнято, проте територіальне питання залишається найскладнішим. За даними Politico, Дональд Трамп запропонував вивести українські та російські війська з окремих територій та створити на Донбасі демілітаризовану «вільну економічну зону», де могли б працювати американські бізнес-інтереси.

Україна відхилила цю ініціативу, повідомив французький урядовець. За його словами, США наполягають на територіальних поступках, попри жорсткі заперечення Європи, що призводить до тертя з Вашингтоном. У ЄС наголошують, що будь-яке просування з територіального питання неможливе без надання Україні гарантій безпеки.

Після переговорів Зеленський вирушив на зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Склад делегацій та формат переговорів у Берліні

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Берліна з візитом у неділю, 14 грудня. Того ж дня відбувся перший раунд переговорів із американською делегацією. З української сторони у консультаціях також беруть участь федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американської сторони, окрім Віткоффа та Кушнера, у зустрічах брав участь верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

За підсумками багатогодинних переговорів 14 грудня Віткофф заявив, що сторони провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану та економічного порядку денного і досягли «значного прогресу».

Раніше, 12 грудня, в Офісі президента спростували повідомлення про згоду України на умови США щодо створення буферної зони на Донеччині. Дмитро Литвин наголосив, що інформацію було подано некоректно, а радник голови ОП Михайло Подоляк говорив лише про теоретичні моделі, які можуть обговорюватися, а не про прийняті рішення.

На цьому тлі в Кремлі допустили виведення російських окупаційних військ з території Донбасу та їхню заміну підрозділами Росгвардії.

«Буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя», — заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

