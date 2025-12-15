На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів

Заміна автодокументів і номерів на ТОТ: після 1 січня — заборони та штрафи. Ілюстрація створена ШІ

З 1 січня 2026 року на тимчасово окупованих територіях завершується строк обов’язкової заміни водійських посвідчень, реєстраційних документів і номерних знаків зразка так званої «ДНР» або України. Після цієї дати використання автомобілів зі старими документами вважатиметься порушенням.



За наявною інформацією, експлуатація транспортних засобів із незаміненими номерними знаками може призвести до адміністративної відповідальності — штрафу або позбавлення водійських прав строком до трьох місяців.



У зв’язку з наближенням дедлайну підрозділи МРЕВ (МРЕО) переходять на посилений режим роботи. У період з 15 до 30 грудня 2025 року всі відділення працюватимуть щоденно, без вихідних, з 08:00 до 18:00.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що з 1 січня російська влада планує повністю заборонити рух автомобілів з українськими номерними знаками на тимчасово окупованих територіях.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»