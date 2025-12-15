ЗСУ уразили газопереробний завод у Росії: виникла масштабна пожежа

Наслідки удару. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 15 грудня Сили оборони України успішно уразили Астраханський газопереробний завод у місті Астрахань РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



На території заводу зафіксували вибухи, виникла масштабна пожежа. Масштаби збитків уточнюються.



Астраханський ГПЗ – одне з ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щорічно виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства військово-промислового комплексу Росії.

Нагадаємо, що вночі 15 грудня безпілотники атакували Москву та Підмосков'я.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко