«Руїни, ями, підвали та переправи»: у ЗСУ показали, як знищують російських окупантів у Сіверську

Російські окупанти у Сіверську. Фото: кадр із відео

Російські війська використовують все, щоб сховатися у місті Сіверськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 54-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, для цього загарбники використовують руїни, ями, підвали та переправи у місті.



«Однак у Сіверську це не працює: наші хлопці знаходять кожного. Сіверськ був, є і завжди буде українським», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що 11 грудня Володимир Путін заявив про «захоплення» Сіверська, у ЗСУ відповіли на слова голови Кремля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко